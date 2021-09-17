Makam odasında '+18' rezaletinde ikinci perde! Sanal seks bağımlısı CHP'li başkan yardımcısı...

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Taciz, tecavüz ve erkek erkeğe ilişki rezaletlerinin ardından makam odasında mastürbasyon skandalıyla çalkalanan CHP’de rezaletler bitmek bilmiyor. Akit’in deşifre ettiği mastürbasyon rezaleti gündemdeki yerini korurken, skandal görüntüleri deşifre olan CHP’li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın büyük bir pişkinliğe imza atarak, istifa etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi Kuşadası'nı karış karış dolaştığı ve Soğucak Mahallesi'nde yer alan sitelerde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

+18’lik başkan yardımcısına güçleri yetmiyor

Sanal seks bağımlısı Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın uygunsuz görüntülerinden CHP parti teşkilatının da haberdar olması ve buna rağmen hiçbir yaptırım uygulamaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Akit’in haberinin ardından, “Kırmızı noktalı başkan yardımcısını görevden almaya güçleri yetmiyor!” başlıklı bir haber yayımlayan Aydın merkezli yerel haber sitesi slkhaber.com haberinde ilginç detaylara yer verdi.

İstifa ederse pandoranın kutusu açılır

Söz konusu haberde, pornografik içerikli görüntüleri deşifre olan Kuşadası Belediye Meclisi üyesi ve Başkan Yardımcısı CHP’li Oğuzhan Turan’ın korunduğu ve dokunanın yandığı ifade edildi. Adının açıklanmasını istemeyen usta bir siyasetçinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, uygunsuz görüntüleri deşifre olduktan sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bile koltuğunu koruyamadığı hatırlatılırken, “pandoranın kutusu açılırsa ortaya çok şey saçılır” endişesiyle Oğuzhan Turan’a dokunulmaya cesaret edilmediği iddia edildi.

"FETÖ ihanetinden sonra gizli kasa oldu" iddiası

Haberde ayrıca, 15 Temmuz 2016 FETÖ alçak darbesi sonrası mastürbasyoncu başkan yardımcısının, bazı üst düzey CHP’lilerin de gizli kasası haline geldiği yolunda iddialar dolaştığına dikkat çekildi.