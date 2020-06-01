Makam aracını lenfoma kanseri minik kıza tahsis etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lenfoma kanseri olan 7 yaşındaki Zeynep Güneş’in yardım çağrısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sessiz kalmadı. Başkan Akın, minik Zeynep’i ve ailesini ziyaret ederek, tüm ihtiyaçlarını bir hayırsever ile birlikte karşıladı. Başkan Akın, kemoterapi için Manisa’ya gitmesi gereken minik kıza makam aracını da tahsis etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Gülsüm ve Kutbettin Güneş’in 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Zeynep’in böbreğindeki tümör nedeniyle sağ böbreği alındı. Lenfoma kanseri tanısı konan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde kemoterapi gören minik Zeynep hastalığı nedeniyle okula gidemedi ve korona virüs nedeniyle okulların kapanmasıyla okul hasreti ikiye katlandı.

Yapılan haberle yardım çağrısını Turgutlu’ya duyuran 7 yaşındaki Zeynep Güneş’i ve ailesini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ziyaret etti. Başkan Akın ailenin tüm ihtiyaçlarını bir hayırsever ile birlikte karşıladı.

Başkan Çetin Akın, baba Kutbettin ve anne Gülsüm Güneş ile özel görüşerek Zeynep hakkında bilgiler aldı. Manisa’ya kemoterapiye gidecek olan Zeynep için Başkan Akın makam aracını tahsis etti. Göreve başladığından beri makam aracı yerine kendi aracını kullanan Başkan Akın’ın makam aracı bundan sonra minik Zeynep’in tedavisi için Manisa’ya gittiğinde kullanılmış olacak.