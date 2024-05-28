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Gündem "Mahzen-50'' operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi
Gündem

"Mahzen-50'' operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 08:54:00 - 2024-05-28 10:24:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırılmayacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya, Çorum'da yapılan operasyona ilişkin MASAK ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması çerçevesinde şüphelilere ait; 10 adet araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve 597 adet banka hesabına da el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Sinop'ta yapılan operasyona ilişkin ise şunları kaydetti:

"448 Milyon TL değerinde 112 adet tapu senedi, 20 Milyon TL değerinde 347 adet borç senedi, 4 Milyon TL değerinde 24 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi."
Yerlikaya, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ise şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon Türk Lirası değerinde 17 adet daire, 10 adet arsa, 8 adet araç, 2 adet dükkan ve 112 adet banka hesabına el konulduğunu bildirdi.
Bakan Yerlikaya, operasyonda başarılarından ötürü Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarına, MASAK çalışanlarına ve jandarma personeli ekipleri de tebrik ettiğini ifade etti.

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