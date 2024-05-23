''Mahzen-48'' operasyonunda bir örgüt daha çökertildi
Yerlikaya yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda Batuhan Tok'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildiğini ifade etti.
İçişleriş Bakanı Ali Yerlikaya İzmirde düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertiini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.
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