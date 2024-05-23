  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ''Mahzen-48'' operasyonunda bir örgüt daha çökertildi
Gündem

''Mahzen-48'' operasyonunda bir örgüt daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 09:42:00 - 2024-05-23 09:42:59
''Mahzen-48'' operasyonunda bir örgüt daha çökertildi

Yerlikaya yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda Batuhan Tok'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildiğini ifade etti.

İçişleriş Bakanı Ali Yerlikaya İzmirde düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertiini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada,  "İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.

İstanbu'un 3 ilçesinde ''MAHZEN-38'' operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
İstanbu'un 3 ilçesinde ''MAHZEN-38'' operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

Gündem

İstanbu'un 3 ilçesinde ''MAHZEN-38'' operasyonu! 10 şüpheli yakalandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mahzen-39" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi!
“Mahzen-39” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi!

Gündem

“Mahzen-39” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi!

Fatih Altaylı kafayı yedi! Özgür Özel’i kaçırdılar! şu anda Ak parti genel merkezinin mahzeninde tutuluyor
Fatih Altaylı kafayı yedi! Özgür Özel’i kaçırdılar! şu anda Ak parti genel merkezinin mahzeninde tutuluyor

Gündem

Fatih Altaylı kafayı yedi! Özgür Özel’i kaçırdılar! şu anda Ak parti genel merkezinin mahzeninde tutuluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23