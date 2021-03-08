Mahsur kalan protestocuları gözaltına almak istediler! Myanmar'da halk sokağa döküldü
Myanmar’da, güvenlik güçlerinin, Sanchaung ilçesini kuşatarak gösteri meydanında mahsur kalan protestocuları gözaltına almak istemesine tepki gösterenler sokağa çıktı.
Myanmar’ın en büyük şehri Yangon’da, güvenlik güçlerinin, Sanchaung ilçesini kuşatarak gösteri meydanında mahsur kalan protestocuları gözaltına almak istemesine tepki gösterenler sokağa çıktı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yangon’a bağlı 33 ilçenin en az 12’sinde birçok kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen gece geç saatlerde güvenlik güçlerini protesto etmek için meydanlara indi.
Gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Göstericiler, güvenlik güçlerinin Sanchaung ilçesini kuşatarak protesto meydanında mahsur kalan göstericileri gözaltına alma girişimine tepki gösterdi.
Yangon’daki yabancı büyükelçiler, askeri cuntaya, etrafı kuşatılan protestocuların evlerine dönmesine izin verme çağrısında bulundu.