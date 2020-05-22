  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Adıyaman’da bir ikametin yatak odasında bulunan yatak dolapları arasına sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:47:40 -
Mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Adıyaman’da bir ikametin yatak odasında bulunan yatak dolapları arasına sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 1750 Sokak içerisinde ikamet eden Mahmut Canlı’ya ait evin yatak odası kısmına giren güvercin burada bulunan yatak dolapları arasında mahsur kaldı. Dolaplar arasına sıkışan güvercin olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Güvercin daha sonra itfaiye eri tarafından pencereden doğaya salı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı