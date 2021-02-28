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Yerel Mahsur kalan çobanlar böyle kurtarıldı
Yerel

Mahsur kalan çobanlar böyle kurtarıldı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan 2 çoban, dağlık alanda kayalıklara düşerek mahsur kaldı. Çobanlardan biri yaralanırken, mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:13:00 -
Mahsur kalan çobanlar böyle kurtarıldı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve düşerek yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre kayıp hayvanları aramak için Akdağ mevkiinde dağlık alana çıkan Şöhret Akpınar (30) ve Emre Pediz (16), dağlık alanda düşerek kayalıklarda mahsur kaldı. Şöhret Akpınar düştüğü kayalıklarda bacağından yaralandı. Şöhret Akpınar ve Emre Pediz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne cep telefonu ile ulaşarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yürüyerek hareket etti.

Fakat yaralı olan çobanların bulunduğu noktaya araçla ya da yaya olarak ulaşmak mümkün olmadığı için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan gece görüş özellikli helikopter talep edildi. AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerinin uzun mücadelesi sonucunda mahsur kalan çobanlar helikopter ile kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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