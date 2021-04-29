Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı...
Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türklerin bulduğu aşının alınması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs salgının sürerken aşı tartışmaları da sık sık gündeme geliyor. Mahsun Kırmızıgül de aşı konusundaki fikrini sosyal medyadan paylaştı.
Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanlar ölüyor. Normale dönmenin yolu aşıdan geçiyor. Türklerin bulduğu aşıyı alın" ifadelerini kullandı.