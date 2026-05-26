Mahşerin provası

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İslam dünyasının en mukaddes yolculuklarından biri olan hac ibadeti, Arefe Günü ile birlikte manevi zirvesine ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, bugün hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan Arafat Vakfesi için Arafat’ta saf tutuyor. Mahşer gününü hatırlatan bu büyük buluşmada hacı adayları, ellerini semaya açarak af, mağfiret ve rahmet niyazında bulunuyor. Rahmet ve bağışlanma günü olarak kabul edilen Arefe’de, Hz. Âdem’in tevbesinin kabul edildiğine inanılan Arafat’ta duygu dolu anlar yaşanıyor. Beyaz ihramlarıyla aynı meydanda toplanan milyonlarca Müslüman, birlik, kardeşlik ve teslimiyetin en güçlü örneklerinden birini sergiliyor. Dualar, telbiyeler ve tekbirlerle yankılanan Arafat’ta hacı adayları, manevi arınmanın huzurunu yaşıyor. Arafat Vakfesi’nin ardından hacı adayları akşam saatlerinde Müzdelife’ye geçecek. Burada vakfe yapıp şeytan taşlamada kullanılacak taşları toplayacak olan hacılar, daha sonra Mina’ya hareket edecek. Kurban Bayramı’nın birinci gününde ise “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk” nidaları eşliğinde şeytan taşlama ibadetini yerine getirecek hacılar, ardından Kâbe’de ziyaret tavafını yaparak tıraş olup ihramdan çıkacak ve hacı unvanını kazanacak. Hacı adayları dün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) Veda Hutbesi’ni irat ettiği ve Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın buluştuğuna inanılan Arafat’a akın etmişti. Kutsal yolculuğun en anlamlı duraklarından biri olan Arafat’ta milyonlarca Müslüman, ümmet bilincinin en güçlü tablosunu ortaya koyuyor.

TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Vakfe yapacak hacı adaylarımız için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, “Gerek ulaşım konusunda gerek yemek konusunda gerekse sağlık hizmetleri konusunda bütün hazırlıklarımız tamam. Dün saat 14.00 itibarıyla, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın başlatmasıyla inşallah intikal süreci gerçekleşmiş oldu. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık ekibimiz, Sağlık Ekip Başkanlığımız marifetiyle ciddi tedbirler aldılar. Yürüyemeyecek durumda olan hacı adaylarımız için yine aynı şekilde özel otobüsler vasıtasıyla Arafat’a intikalleri gerçekleşti.

Kurban Bayramı’nın önemli sünnet ve vecibeleri arasında yer alan teşrik tekbirleri de bugün başlıyor. Bugün sabah namazından sonra başlayan teşrik tekbirleri, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek. Müslümanlar, 23 vakit farz namazın ardından birer kez teşrik tekbiri getirecek. Vacip kabul edilen teşrik tekbirleri şöyle okunuyor: “Allahu ekber Allahu ekber, lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd.”