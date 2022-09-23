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Dünya Mahsa Amani üzerinden şeriat karşıtı protestolar! Reisi'den İran'daki olaylara ilişkin açıklama
Dünya

Mahsa Amani üzerinden şeriat karşıtı protestolar! Reisi'den İran'daki olaylara ilişkin açıklama

Mahsa Amani olayının ardından ülkede başlayan protestolara ilişkin açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:55:00 -
Mahsa Amani üzerinden şeriat karşıtı protestolar! Reisi'den İran'daki olaylara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda Mahsa Amani üzerinden ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar"

 

Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran'da Mahsa Amini isimli genç kadının, başını açtığı için karakolda işkence görerek öldüğü öne sürülmüş ülkede protestolar başlamıştı. Türkiye'deki laikçilerin de destek verdiği protestolar kadınların başörtüsünü yakıp, saçlarını kestiği videolarla İslam karşıtı olaylara dönüştü. Ancak Amini'nin polis karakolundaki eğitim anında kalp krizi geçirerek yere yığıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından işin aslı bambaşka çıkmıştı.

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Hani işkencede ölmüştü? Mahsa Amini’nin ölüm anına ait görüntüler ortaya çıktı!

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Hani işkencede ölmüştü? Mahsa Amini’nin ölüm anına ait görüntüler ortaya çıktı!

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