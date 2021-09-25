"Mahremiyet" rezaletinin baş aktörü Berfu Yenenler'in sicili de bozuk çıktı

Toplumun ahlaki yapısının altına dinamit döşeyen ve "Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasında rezillik paçadan akıyor. Genç kızların vücudunun teşhir edildiği ahlaksız yarışma "Miss Turkey"de geçtiğimiz haftalarda büyük bir rezalet yaşanmıştı.

Programın sunucularından Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile yaşadıkları mahremiyeti utanıp sıkılmadan yüzlerce seyirci adı altındaki kuru kalabalık önünde rahatça anlattı.

Programı sunmak için sahneye çıkan Eser Yenenler, eşine "Bırak ben sunayım istersen. Sen kendini bana bırak" dedi. Berfu Yenenler'in cevabı ise ekran başındaki kişilere "ne ahlak ne mahremiyet kaldı" dedirtti.

Berfu Yenenler, kuru kalabalığın önünde "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" şeklinde cevap verdi.

Berfu Yenenler'den pişkin cevap

Gelen tepkilere cevap veren Berfu Yenenler büyük bir pişkinlik örneği sergiledi ve şunları söyledi:

"Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım."

"Mahremiyet" rezaleti sonrası Berfu Yenenler'den bu kez "aldatma" itirafı geldi. Berfu Yenenler'in tepki çeken sözleri seküler yaşam tarzının toplumda hiçbir ahlaki kural bırakmadığını gözler önüne serdi.

Katıldığı bir programda özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler, aldatmayı normal bir durummuş gibi anlattı.

"Hiç birini aldattın mı?" sorusuna Berfu Yenenler, şu cevabı verdi:

"Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum. Lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım."

Yenenler konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum."