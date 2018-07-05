0553 313 94 23

'Mahrem asker abisi' için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün "mahrem asker abisi" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Levent U. hakim karşısına çıktı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:55
'Mahrem asker abisi' için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün "mahrem asker abisi" olduğu iddia edilen Levent U'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Levent U. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanığın, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u 27 Kasım 2014'ten itibaren kullandığının tespit edildiğini ve itirafçı olan örgüt üyelerinin de örgütte "Mahmut" kod adını kullandığını anlattıklarını bildirdi.

"EYLEMLERİ İNKAR ETTİĞİ" KAYDEDİLDİ

Sanık Levent U'nun, örgüt üyesi subaylara kurmaylık sınav sorularını verdiği yönünde beyan olduğuna işaret edilen görüşte, "sanığın diğer FETÖ üyeleri gibi eylemlerini inkar ettiği" kaydedildi.

Levent U'nun "FETÖ'nün mahrem asker abisi" olduğu kaydedilerek, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Levent U'ya esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verdi. Dava, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilerek ertelendi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:55
  1. Ankara
  2. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den terör devletine çok sert tepki!
    1. Türkiye'den terör devletine çok sert..
    2. İnce şizofrenlerden yakındı: İnanmayın..
    3. Eski Galatasaraylı'dan Ali Koç çıkışı:..
    4. 'Mahrem asker abisi' için istenen ceza..
    5. "Mescid-i Aksa güçlü bir depremde..
    6. Muharrem İnce: Erdoğan'a "Allah mahcup..
    7. Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı..
    8. Benekli muzun faydaları saymakla..
    9. Baskın yapan jandarma gördüklerine..
    10. Biberli ekmek nasıl yapılır?
    11. Her gün bal yerseniz... Etkisine..
    12. Ailenizde huzursuzluk varsa
    13. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    14. Fetullah Gülen'in son talimatı ortaya..
    15. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
    16. Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!
    17. Zerdeçalın inanılmaz faydaları
    18. Şehzade kebabı nasıl yapılır?
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine..
    20. Histamin zehirlenmesine dikkat!
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş