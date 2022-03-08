YENİ AKİT / ANKARA

Antalya’da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu bacağını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden #MahraMelinPınar başlığında toplanan vatandaşlar, “Bu kıza verecek bir çocukluk borcunuz var toksik köpekperestler. Kızın hayatını bitirdiniz çocukluğunu mahvettiniz, Köpeğe put gibi tapan insanlar yüzünden bir kızımızın bacağını kestiler. Devlet neden sessiz, İtetaparların son kurbanı #MahraMelinPınar seni koruyamadık. Senin geleceğini ruh hastalarının çalmasını engelleyemedik. Ne zaman son bulacak bu katliam. Kaç çocuğumuzun geleceği çalınınca bitecek, Kendinize gelin millet kendinize gelin. 3-5 köpek tapar yüzünden evlatlarımız ölüyor sakat kalıyor. buna izin vermeyin. itiraz edin. ses yükseltin” ifadelerini kullandılar.