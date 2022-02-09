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Yaşam Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gelişme! İstanbul'a getirildi
Yaşam

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gelişme! İstanbul'a getirildi

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin şüpheli durumundaki Seccad Yeşil, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:09:00 -
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gelişme! İstanbul'a getirildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaydan 13 gün sonra yakalanan şüpheli Seccad Yeşil, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

17 şüpheli gözaltına alınmıştı

 

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi

Olaydan 13 gün sonra firari şüpheli Seccad Yeşil, Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Seccad Yeşil'in, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındığı öğrenildi.

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