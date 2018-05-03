Mahmut Zübeyir Çetin genç aday adayı

şte İstanbul'da dikkat çeken genç AK Parti aday adaylarından biri. Mahmut Zübeyir Çetin. Turizm işleri ile ilgilenen Çetin; '' Ak Parti için yıllardır hizmet ediyoruz seçilsekte seçilmesekte davamız ve yolumuz belli diyerek aday adaylığını açıkladı...

Mahmut Zübeyir Çetin'nin Özgeçmişi

1987 Bolu Göynük doğumlu, Evli 2 çocuk babasıyım. 2005-2010 yılları arasında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. Üniversite yaz tatillerinde Türkiye’ye gelen arap turistlere amatörce rehberlik ve yer hizmeti sağladım. Daha sonrasında bu işi profesyonel bir hale getirip devam ettirdim. Askerliğimi Çorum Asal’da Albay muhafızı olarak tamamladıktan sonra babamında ortağı olduğu İkram Turizm Seyahat Acentasında pazarlama bölümü sorumlusu olarak 2 yıl görev yaptım. Daha sonrasında 2012 yılında buradan bağımsız ancak yine aynı iş odaklı Sebil Turizm’i kurduk ve halen o firmada şirket ortağı görünümünden ziyade Allah’ın misafirlerine hizmet vermeye çalışıyorum.

2014 yılından beridir Ekonomi kulübü derneğinde grup başkan vekilliği yapıyorum. Ocak 2018’den sonra Ekonomi kulübü derneği İstanbul yönetim kurulundayım aynı zamanda disiplin kurulu başkanlığı görevindeyim.

Ayrıca Fatih Girişimci iş adamları derneği üyesi olarakta fatih esnafıyla birlikte birçok faaliyet yapıp ilçemize hizmetlerde bulunduk.