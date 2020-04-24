Mahmut Tuncer kendisini kullanan şirkete açtığı davayı kazandı

Mahmut Tuncer’in 4 yıl önce açtığı davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Mahmut Tuncer’in halay üzerine söylemiş olduğu sözler kendisiyle bütünleşmiştir. Davalı şirket, buldumbuldum.com sitesinde Tuncer’in izni olmadan, ona ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümlelerle ürün satış yaparak 2016 yılından beri haksız kazanç sağlamaktadır.”

Mahkeme haklı buldu

Karar duruşmasında Mahmut Tuncer’i haklı bulan mahkeme, 150 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davalılar tarafından piyasaya sürülmemiş ürün varsa satışının önlenmesine hükmetti.

Halay komutanı

Söz konusu ürünlerde Mahmut Tuncer’in “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay sizi her yere”, “Bana bir mendil verenin kırk yıl halay başı olurum”, “Sen benimle halay mı ediyorsun”, “21. Halay Komutanı”, “Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo” gibi sözleri yer alıyor.