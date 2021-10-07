Mahmut Tanal’ın yeni filmi çıktı! Kaldırdım kolileri bas kameraya

CHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile izleyenleri güldürdü. Cizre'de esnafa yardım götüren CHP'li vekil taşıdığı 2 kolinin reklamını adeta bağıra bağıra yaptı

Başkası çekti o attı

Cizre'de esnafa yardım kolileri götüren CHP'li Mahmut Tanal, taşıdığı kolilerin reklamını yaptı. Eline 2 koli alarak başka birine kendisini videoya çektiren Tanal, 'Bakın nasıl iyilik yapıyorum' dercesine, başkası tarafından çekilen bu videoyu Twitter hesabından paylaştı. Öte yandan videoda herkesin boş durduğu görülürken, Mahmut Tanal'ın şov amaçlı video çektirmek için koli taşıdığı görülüyor.