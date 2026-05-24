Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti!

Genel merkez binasının çatısına çıkarak eline aldığı hortumla su sıkan Tanal, kriz ortamında sergilediği bu tavırla dikkatleri üzerine çekti. Bir milletvekilinin, partililer arasında taşlı ve su şişeli arbedenin yaşandığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı böylesine kritik bir süreçte, ciddiyetten uzak bir görüntü vermesi yadırgandı.

Siyasi temsil makamındaki bir ismin, çözüm üretmesi veya gerilimi yatıştırması beklenirken, adeta bir "şov" niteliğinde olan bu eylemi, CHP içindeki kaosun boyutunu ve bazı siyasetçilerin olaylara yaklaşım tarzını bir kez daha gündeme getirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı sonrası genel merkez önünde yaşanan tahliye krizi ve partililerin karşı karşıya geldiği bu gerilimli ortamda, Tanal’ın sergilediği bu yaklaşım, sağduyulu bir siyaset anlayışıyla bağdaştırılmadı.

Polisin müzakere süreçlerini yürüttüğü ve çevik kuvvetin müdahale ettiği bir ortamda, çatıda hortumla poz vermenin siyasete yakışan bir tarafının bulunmadığı görüşü parti tabanında da tartışılıyor.

{relation id:2003615 slug:'dunden-bugune-chp-ve-zihniyetinin-mutlak-butlanlari'}