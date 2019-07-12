Mahmut Tanal'dan 'imalı' darbe çağrısı!

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23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, CHP yönetimi halkın iradesiyle geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmaya başlamıştı. Seçim sonrası geçen 20 günde yaşanan sistem tartışmaları sonrası CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaparak imalı darbe çağrısı yaptı.

'Başkanlık sistemlerinde darbe çok'

CHP'li Tanal, Twitter hesabından dünyada yaşanan bazı darbelerin tarihlerini, ülkelerini ve hangi sistemde yaşandığını paylaştı. Skandal paylaşımına "Başkanlık sistemleri ekte ki listede de görüleceği üzere darbelerin çok olduğu halde;parlementer sistemlerde darbeler çok az olduğu görülmekte." ifadelerini ekleyen Tanal'ın paylaşımı 'İmalı darbe çağrısı' şeklinde yorumlandı.



Türkiye'deki tüm darbeler parlementer sistemde yapıldı

Öte yandan CHP'li Tanal, parlamenter sistemlerde az darbe olduğunu savunurken, Türkiye'de yapılan tüm darbeler ve darbe girişimleri parlamenter sistemde meydana geldi. 27 Mayıs 1960'la başlayan Türkiye'deki darbeler tarihi son olarak FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki girişimleriyle son buldu.