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Mahmut Tanal'dan 'imalı' darbe çağrısı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı skandal bir paylaşımda 'imalı' darbe çağrısında bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Mahmut Tanal'dan 'imalı' darbe çağrısı!

 yeniakit.com.tr 

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, CHP yönetimi halkın iradesiyle geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmaya başlamıştı. Seçim sonrası geçen 20 günde yaşanan sistem tartışmaları sonrası CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaparak imalı darbe çağrısı yaptı. 

'Başkanlık sistemlerinde darbe çok'

CHP'li Tanal, Twitter hesabından dünyada yaşanan bazı darbelerin tarihlerini, ülkelerini ve hangi sistemde yaşandığını paylaştı. Skandal paylaşımına "Başkanlık sistemleri ekte ki listede de görüleceği üzere darbelerin çok olduğu halde;parlementer sistemlerde darbeler çok az olduğu görülmekte." ifadelerini ekleyen Tanal'ın paylaşımı 'İmalı darbe çağrısı' şeklinde yorumlandı.

Türkiye'deki tüm darbeler parlementer sistemde yapıldı

Öte yandan CHP'li Tanal, parlamenter sistemlerde az darbe olduğunu savunurken, Türkiye'de yapılan tüm darbeler ve darbe girişimleri parlamenter sistemde meydana geldi. 27 Mayıs 1960'la başlayan Türkiye'deki darbeler tarihi son olarak FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki girişimleriyle son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. CHP'li Ekrem İmamoğlu
  2. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi

YORUM YAZ

  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI25 dk önce
    Şerefsiz mahmut tanal köpeği ... olurda darbe yapmaya kalkan olursa ilk hedef sensin...
  • sukrusukru27 dk önce
    Ulan patato ona bakarsan türkiye parlamenter sistemindeki darbeler sayısında o saydığın ülkelere dört defa tur bindirir dingil.Hem zamanında millet çok uyardı sakın darbeye yeltenmeyin millet izin vermez dedi dinlemediler.Bu defa millet çok daha öfkeli darbe yapacaklara kazık çakmaktan bahsediyor millet ona göre.
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL27 dk önce
    He canım he he.
  • kuntakintekuntakinte31 dk önce
    Burası senin ve ABD nin gördüğü gibi muz cumhuriyeti değil ey DHKPCHP li TANAL ŞANLI TÜRK VE İSLAM MİLLETİYİZ TEKRAR HATIRLATALIM SANA VE MUADİLLERİNE
  • gencoglugencoglu31 dk önce
    birisi şu yumuşak topitop sever terörist sever aşağılık mahlukata haddini bildirsin örneğini verdiği ülkelerin hepsi o kucaklarında zıpladığı conilerin ingilizlerin mandası altında olan ülkeler dansöz gibi kıvırıp gerçekler çarpıtmış

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