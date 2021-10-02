  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mahmut Tanal'dan faşist başkana "tebrik" ziyareti
Siyaset

Mahmut Tanal'dan faşist başkana "tebrik" ziyareti

CHP'nin "soytarısı" olarak bilinen Mahmut Tanal, faşist CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 12:23:00 -
Mahmut Tanal'dan faşist başkana "tebrik" ziyareti

 yeniakit.com.tr 

AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak isterken her fırsatta rezil kepaze olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mülteci düşmanlığıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın hakkında mide bulandıran sözler sarfeden ve mülteci düşmanlığının fitilini ateşleyen Tanju Özcan'ı ziyaret eden Mahmut Tanal sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Tanju Özcan ile yan yana çekindiği fotoğrafa yer veren Tanal, "Gönüllerin başkanı Tanju Özcan" notunu düştü.

CHP'li Tanju Özcan'dan yeni mülteci provokasyonu
CHP'li Tanju Özcan'dan yeni mülteci provokasyonu

Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'dan yeni mülteci provokasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İki iğrenç insan

Üst üste koyup öyle bir ….. ki
  • Yanıtla

Gültekin

Bunlara, kurtuluş savaşını hatırlatmak lazım, ceylan derili koltuklardaki siyaset bunlara zor günleri unutturuyor. Geçmişini unutanlar, bir gün mutlaka unutulurlar. Düşenin yardım eden dostu olmazsa, düşenin ahı insanı yakar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay