Mahmut Tanal'dan faşist başkana "tebrik" ziyareti
CHP'nin "soytarısı" olarak bilinen Mahmut Tanal, faşist CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tebrik ziyaretinde bulundu.
yeniakit.com.tr
AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak isterken her fırsatta rezil kepaze olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mülteci düşmanlığıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.
Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın hakkında mide bulandıran sözler sarfeden ve mülteci düşmanlığının fitilini ateşleyen Tanju Özcan'ı ziyaret eden Mahmut Tanal sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Tanju Özcan ile yan yana çekindiği fotoğrafa yer veren Tanal, "Gönüllerin başkanı Tanju Özcan" notunu düştü.