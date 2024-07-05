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Siyaset Mahmut Tanal yine şov peşindeydi, fena patladı
Siyaset

Mahmut Tanal yine şov peşindeydi, fena patladı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:01:00 -
Mahmut Tanal yine şov peşindeydi, fena patladı

Kamuoyunda kamera önünde yaptığı şovlarla bilinen, müftünün yolunu keserek hesap sormaya kalkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bu sefer baltayı taşa vurdu. Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş davasını takip eden ve yaşanan tartışma sonrası dün salondan çıkarılan Mahmut Tanal, bugünkü duruşmada da mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın beşinci celsesi bugün görülüyor.

Mahmut Tanal, mahkeme salonundan çıkarıldı
Mahkeme başkanı, duruşmanın başında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "mahkeme başkanına sataştığı" gerekçesiyle dün salondan çıkartıldığını anımsattı. Tanal'ın bu celse de salonda olduğunun görüldüğünü belirten başkan, Tanal'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahmut Tanal, bunun üzerine salondan ayrıldı.

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Yorumlar

Hukukcu onurlu olmali

.....

Vahap Kalyoncu

Bunların adaletle,insanlıkla alakası yok öyle olsaydı binlercesini katleden pkk yı da eleştirirlerdi.
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