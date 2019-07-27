Mahmut Ak kimdir nerelidir? İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Mahmet Ak, 8 Ocak 2013 – 10 Şubat 2015 tarihleri arasında İ. Ü. Rektör Yardımcılığı görevini yapmıştır. 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 11 Şubat 2015 tarihinden itibaren Vekil Rektör olarak görev yapmaktadır. Fakülte ve Rektörlük bünyesinde kurulan muhtelif komisyonlarda da ayrıca başkan veya üye olarak sorumluluklar üstlenmektedir. Peki Mahmut Ak kimdir? Mahmut Ak nereli ve kaç yaşında? Mahmut Ak hangi görevlerde bulundu?

Mahmut Ak kimdir?

1965 tarihinde Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Büyükbağlar Köyü İlkokulu’nda orta ve lise öğrenimini de Tokat İmam-Hatip Lisesi’nde (1983) yaptıktan sonra, girdiği İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl bu Fakültenin Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu ve Yüksek Lisansa başladı. “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu tezini 1990’da tamamladı. Aynı yıl Doktora programına girdi ve “Menazırü’l-avalim (Tahil-Metin)” konulu tezini 9 Nisan 1997 tarihinde savunarak Doktor unvanını aldı.

21.07.1997-21.03.1998 tarihleri arasında Erzurum 9. Kolordu 109. Topçu Alayı’nda 257. Kısa Dönem askerlik yaptı. 11 Kasım 1999 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Kadrosuna atandı. 21 Mart 2005- 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür

Yardımcılığı görevinde bulundu. 16 Mayıs 2005 tarihinde Yeniçağ ve Yakınçağ Doçenti unvanını aldı.

29 Mayıs 2006 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. 2007-2008 yıllarında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Disiplin Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2008-2011 yıllarında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2008 yılından itibaren ve İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (Doçent temsilcisi: 2008- Şubat 2011; Profesör temsilcisi: 14 Kasım 2011-……)

28 Şubat 2012 tarihinden itibaren Yeniçağ Anabilimdalı Başkanlığı görevini ve 8 Ekim 2014 Tarih Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2009 yılından itibaren İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Yayın Kurulu üyeliği yapmaktadır.

2009 yılından itibaren ikinci defa olarak İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2009- 29 Haziran 2011) görevinde bulundu. 2009-2013 yıllarında İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Asil Üyeliği (Ekim 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığı) yapmıştır.

2009-2013 yıllarında İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Beyazıt III Yerleşkesi Sorumluluğu görevini sürdürmüştür.

5-13 Haziran 2010 tarihlerinde TOBB ETÜ-SEM ve KAMU İHALE KURUMU işbirliğiyle gerçekleştirilen SERTİFİKALI KAMU ALIMLARI EĞİTİMİ’ni tamamlayarak yapılan sınav sonucunda sertifika almaya hak kazanmıştır. 11 Şubat 2010-15 Ocak 2013 tarihleri arasında İ. Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü

olarak görev yapmıştır. 23 Şubat 2011 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi. Mayıs 2011- Ocak 2013 tarihleri arasında İ. Ü. ÖYP Yürütme Kurulu üyeliği

yapmıştır. Temmuz 2011 tarihinden itibaren İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesidir (Prof. Temsilcisi olarak). 29 Haziran 2011-15 Ocak 2013 tarihleri arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak (24.12.2011 tarihine kadar vekâleten) görev yapmıştır. Haziran 2011-15 Ocak 2013 tarihleri arasında İ. Ü. BAP üyeliği yapmıştır. 28 Şubat 2012 tarihinden itibaren İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

8 Ocak 2013 – 10 Şubat 2015 tarihleri arasında İ. Ü. Rektör Yardımcılığı görevini yapmıştır. 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 11 Şubat 2015 tarihinden itibaren Vekil Rektör olarak görev yapmaktadır. Fakülte ve Rektörlük bünyesinde kurulan muhtelif komisyonlarda da ayrıca başkan veya üye olarak sorumluluklar üstlenmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Fransızca ve Arapça bilmektedir.