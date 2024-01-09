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Gündem Mahmud Abbas Blinken ile görüşecek!
Gündem

Mahmud Abbas Blinken ile görüşecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 22:28:00 - 2024-01-09 23:09:39
Mahmud Abbas Blinken ile görüşecek!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de devam eden zulme ilişkin 3'lü zirve düzenleyecek. Abbas zirve öncesinde Blinken ile görüşecek.

Katil İsrail’in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı bombardıman, 95’inci günde de devam etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Akabe kentinde Gazze Şeridi’ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek.

Abbas Blinken ile görüşecek!

Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi’nin geleceği ele alınacak.

Abbas'ın, zirve öncesi Filistin’in Ramallah kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.

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