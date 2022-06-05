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Gündem Mahmud Efendi Hazretleri'nin tedavisi iyiye gidiyor! İsmailağa Cemaati dua istedi
Gündem

Mahmud Efendi Hazretleri'nin tedavisi iyiye gidiyor! İsmailağa Cemaati dua istedi

Tedavisi yoğun bakımda süren Mahmud Efendi Hazretleri'nin sağlığının iyiye gittiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 16:41:00 - 2022-06-05 16:47:01
Mahmud Efendi Hazretleri'nin tedavisi iyiye gidiyor! İsmailağa Cemaati dua istedi

 Yeniakit.com.tr 

İsmailağa Cemaati, Mahmud Efendi Hazretleri'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Cemaatin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mahmud Efendi Hazretleri için dua istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ahmed Ustaosmanoğlu Hocamızın bildirdiğine göre Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin tedavi süreci iyi yönde sürmekte olup, Hocalarımız tarafından şu zikir ve okumalara devam edilmesi tavsiye olunmuştur:

.41 Fatiha-i Şerife

.Yasin-i Şerif

.500 Ya Hayyu Ya Kayyum

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