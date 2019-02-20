Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde kesinti kararına tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in ödemelerde kesintiye gitme kararını kınayarak, kesinti yapılan ödemeleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail’in, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden 138 milyon dolar kesinti yapacağını duyurmasının ardından Filistin’den açıklama geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’taki başkanlık konutunda dün ABD merkezli barış yanlısı Yahudi lobi kuruluşu "J Street" ve ABD’deki Demokrat Parti’den bazı Kongre üyelerini kabulünde konuştu. Kararı kınayan Abbas, İsrail’in kesinti yapacağı ödenekleri kabul etmeyeceklerini söyledi. Abbas, İsrail’den kesintili gelirleri kabul etmek yerine, aylık ödemeleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek,"“Eğer şehit ailelerine ödenen 20-30 milyon şekel’e (5-8 milyon) kaldıysak bunu biz öderiz" dedi.

İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994’te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü kapsamında kontrol ettiği sınır kapılarından topladığı vergileri Filistin’e aylık olarak aktarıyor.

İsrail Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin adına aylık yaklaşık 193 milyon dolar gelir elde edildiği ve elektrik, su, kanalizasyon ve sağlık hizmetlerine ilişkin ödemelerin kesilmesinin ardından yaklaşık 165 milyon doların Filistin Yönetimine aktarıldığı kaydedildi.