Mahmud Abbas’tan ICYF Başkanı Ayhan’a devlet liyakat nişanı
Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 53. yıldönümünde Filistin’de bir dizi ziyarette bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın teşekküllerinden İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin’deki çalışmaları dolayısıyla devlet liyakat nişanına layık görüldü.
Haber Merkezi
Filistin Başbakanlık Külliyesi’nde düzenlenen törende devlet liyakat nişanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ayhan’a takdim edildi. Abbas, Ayhan’ın Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak liyakat nişanını sunduklarını söyledi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistin için çabalarından dolayı ICYF Başkanı Ayhan’a teşekkürlerini sundu. Ayhan, ICYF’in Filistin ve bölgedeki diğer ülkelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan Ayhan daha sonra, Kudüs Başkansolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer ile de görüşerek ICYF’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.