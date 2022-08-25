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Dünya Mahmud Abbas’tan ICYF Başkanı Ayhan’a devlet liyakat nişanı
Dünya

Mahmud Abbas’tan ICYF Başkanı Ayhan’a devlet liyakat nişanı

Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 53. yıldönümünde Filistin’de bir dizi ziyarette bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın teşekküllerinden İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin’deki çalışmaları dolayısıyla devlet liyakat nişanına layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 10:46:00 -
Mahmud Abbas’tan ICYF Başkanı Ayhan’a devlet liyakat nişanı

 Haber Merkezi 

Filistin Başbakanlık Külliyesi’nde düzenlenen törende devlet liyakat nişanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ayhan’a takdim edildi. Abbas, Ayhan’ın Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak liyakat nişanını sunduklarını söyledi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistin için çabalarından dolayı ICYF Başkanı Ayhan’a teşekkürlerini sundu. Ayhan, ICYF’in Filistin ve bölgedeki diğer ülkelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Ayhan daha sonra, Kudüs Başkansolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer ile de görüşerek ICYF’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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