Mahmud Abbas’tan ICYF Başkanı Ayhan’a devlet liyakat nişanı

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Filistin Başbakanlık Külliyesi’nde düzenlenen törende devlet liyakat nişanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ayhan’a takdim edildi. Abbas, Ayhan’ın Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak liyakat nişanını sunduklarını söyledi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistin için çabalarından dolayı ICYF Başkanı Ayhan’a teşekkürlerini sundu. Ayhan, ICYF’in Filistin ve bölgedeki diğer ülkelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Ayhan daha sonra, Kudüs Başkansolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer ile de görüşerek ICYF’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.