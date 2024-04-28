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Dünya Mahmud Abbas'tan ABD'ye Refah çağrısı! Buna izin vermeyin
Dünya

Mahmud Abbas'tan ABD'ye Refah çağrısı! Buna izin vermeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-28 14:26:00 - 2024-04-28 15:11:12
Mahmud Abbas'tan ABD'ye Refah çağrısı! Buna izin vermeyin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir konferansta, Katil İsrail'in önümüzdeki günlerde Refah'a bir saldırı düzenmesini beklediğini ve ABD'nin buna izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Riyad'da düzenlenen ekonomi forumunda konuşan Mahmut Abbas, İsrail'in önümüzdeki günlerde Refah'a bir saldırı düzenlemesini beklediğini belirtip ABD'ye buna engel olma çağrısı yaptı.

Katil İsrail'in saldırılarını durdurabilecek tek gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirten Abbas şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'den Refah saldırısını sürdürmemesini istemeye çağırıyoruz. İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke Amerika'dır. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail Refah'a saldırı yapacak. Gazze'deki tüm Filistinliler orada toplanmış durumda. Sadece Refah'a yapılacak "küçük bir saldırının" Filistin halkını Gazze Şeridi'nden kaçmaya zorlayacak. "O zaman Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket yaşanacaktır." dedi.

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