Mahmud Abbas'a tepkiler çığ gibi! Filistin kaynaklarından yalanlama geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin lideri Şi Cinping’in özel davetiyle ile 13 Haziran’da gittiği Pekin’de Xi Cinping ve kurmayları ile özel görüşmeler gerçekleştirdi. Abbas, 15 Haziran 2023 tarihinde yaptığı açıklamada “Çin ve Filistin yakın dosttur, Bugün Çin ve Filistin stratejik işbirliği ilişkilerinin resmi olarak kurulduğunu duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Dış basında aktarılan bilgilere göre konuşmasında Çin’in “Tek Çin” politikasını desteklediklerini vurgulayan Abbas, Uygur meselesi hakkında şunları söyledi:

“Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu, Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin Hükûmeti Çin’in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin’e inandı. Çin’in daima adaleti yerine getireceğine inanıyoruz.”

Bahçeli'den Mahmud Abbas'a tepki

Mahmud Abbas'ın söylediği belirtilen sözler yoğun bir tepkiyle karşılanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya dair açıklama yaptı. Yıllardır İsrail işgaline karşı Türkiye’nin yanında olduğu Filistin’in bu işkenceleri haklı bulmasını eleştiren Bahçeli, “Mahmut Abbas, vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Mahmut Abbas'ın terörizmle ilgili ne bildiği de ortaya çıkmıştır. Biz mazlum Filistinlilerin hep yanında olduk. Filistin davasını ancak fakat demeden savurduk ve tarafımızı netleştirdik. Sayın Abbas, sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır.” dedi.

Filistinli kaynaklar açıklamayı reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Çin'de Uygur Türkleri aleyhinde sarf ettiği kaydedilen sözler vicdanları sızlatırken söz konusu ifadelerin Arap medyasında yer almaması da dikkat çekti. Öte yandan Filistinli kaynaklar da Abbas'ın Çin'de Uygur Türkleri aleyhinde bir söz söylemediğini savundu.

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Konuya ilişkin olarak Mahmud Abbas'ın iletişim ofisinden bir açıklamada bulunulması bekleniyor.