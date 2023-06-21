  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mahmud Abbas'a tepkiler çığ gibi! Filistin kaynaklarından yalanlama geldi
Dünya

Mahmud Abbas'a tepkiler çığ gibi! Filistin kaynaklarından yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 21:19:00 - 2023-06-21 21:44:56
Mahmud Abbas'a tepkiler çığ gibi! Filistin kaynaklarından yalanlama geldi

Filistinli kaynaklar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uygur Türkleri aleyhinde sarf ettiği iddia edilen sözleri söylemediğini savundu. Bahçeli'nin de tepki gösterdiği Mahmud Abbas'a tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin lideri Şi Cinping’in özel davetiyle ile 13 Haziran’da gittiği Pekin’de Xi Cinping ve kurmayları ile özel görüşmeler gerçekleştirdi. Abbas, 15 Haziran 2023 tarihinde yaptığı açıklamada “Çin ve Filistin yakın dosttur, Bugün Çin ve Filistin stratejik işbirliği ilişkilerinin resmi olarak kurulduğunu duyuruyorum” ifadelerini kullandı. 

Dış basında aktarılan bilgilere göre konuşmasında Çin’in “Tek Çin” politikasını desteklediklerini vurgulayan Abbas, Uygur meselesi hakkında şunları söyledi:

“Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu, Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin Hükûmeti Çin’in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin’e inandı. Çin’in daima adaleti yerine getireceğine inanıyoruz.”

Bahçeli'den Mahmud Abbas'a tepki

Mahmud Abbas'ın söylediği belirtilen sözler yoğun bir tepkiyle karşılanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya dair açıklama yaptı. Yıllardır İsrail işgaline karşı Türkiye’nin yanında olduğu Filistin’in bu işkenceleri haklı bulmasını eleştiren Bahçeli, “Mahmut Abbas, vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Mahmut Abbas'ın terörizmle ilgili ne bildiği de ortaya çıkmıştır. Biz mazlum Filistinlilerin hep yanında olduk. Filistin davasını ancak fakat demeden savurduk ve tarafımızı netleştirdik. Sayın Abbas, sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır.” dedi.

Filistinli kaynaklar açıklamayı reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Çin'de Uygur Türkleri aleyhinde sarf ettiği kaydedilen sözler vicdanları sızlatırken söz konusu ifadelerin Arap medyasında yer almaması da dikkat çekti. Öte yandan Filistinli kaynaklar da Abbas'ın Çin'de Uygur Türkleri aleyhinde bir söz söylemediğini savundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuya ilişkin olarak Mahmud Abbas'ın iletişim ofisinden bir açıklamada bulunulması bekleniyor.

Mahmud Abbas’tan Filistin’e ihanet! Yazıklar olsun sana!
Mahmud Abbas’tan Filistin’e ihanet! Yazıklar olsun sana!

Dünya

Mahmud Abbas’tan Filistin’e ihanet! Yazıklar olsun sana!

Mahmud Abbas’tan ihanete devam! Şimdi de o adımı atacak
Mahmud Abbas’tan ihanete devam! Şimdi de o adımı atacak

Dünya

Mahmud Abbas’tan ihanete devam! Şimdi de o adımı atacak

Biden Mahmud Abbas ile görüştü
Biden Mahmud Abbas ile görüştü

Dünya

Biden Mahmud Abbas ile görüştü

Filistinliler Mahmud Abbas'ın istifası için sokaklara döküldü
Filistinliler Mahmud Abbas'ın istifası için sokaklara döküldü

Dünya

Filistinliler Mahmud Abbas'ın istifası için sokaklara döküldü

Bahçeli'den Mahmud Abbas'a sert sözler! "Bu cinayettir, rezalettir"
Bahçeli'den Mahmud Abbas'a sert sözler! "Bu cinayettir, rezalettir"

Siyaset

Bahçeli'den Mahmud Abbas'a sert sözler! "Bu cinayettir, rezalettir"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23