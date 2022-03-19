Mahleple balı karıştırıp bir kaşık yerseniz...

Mahlep; gülgiller familyasına ait, boyu 6 ile 10 metre arasında değişen, anavatanı İran olan bir ağacın ismidir. Acı ve aromatik bir tada sahip olan mahlep çekirdeği, içeriğindeki kumarin ile vanilyaya benzeyen hoş bir kokuya sahiptir. Hoş kokusu sayesinde özellikle hamur işlerine lezzet ve koku katmak için kullanılır.

Mahlep hangi hastalığa iyi gelir?

Hazımsızlık için faydalıdır. Kalp damar rahatsızlıklarında önleyici olmaktadır. Kanser hastalığına karşı doğal olarak bir yöntemdir. Mahlep iştah açıcı özelliğiyle mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Pek çok hastalığa deva olan bal ise ,B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Uykusuzluğa, astım ve bronşit hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bal mineral, vitamin ve amino asitler içerdiği için kilonuzu korumanıza yardımcı olur ve obezite riskini azaltır. Bal, prebiyotiktir.

Mahlep özellikle bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor. İşte mahlep ve bal karışımının inanılmaz faydaları...

Mahlep ve bal karışımı faydaları

Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst solunum yolları sorununu öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir. Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir.

Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.