0553 313 94 23

Mahkumların tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların oynadığı ‘Misafir’ adlı oyun ayakta alkışlandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:56
Mahkumların tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların oynadığı ‘Misafir’ adlı oyun ayakta alkışlandı.


Ordu’da ‘Efirli Cezaevi’ olarak bilinen E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir ilk gerçekleştirildi. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler profesyonel bir sanatçıdan tiyatro eğitimi alarak rol aldılar. Ordulu olan İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Aylin Gürsoy tarafından tutuklu ve hükümlülere 3 ay boyunca verilen tiyatro eğitimi ve provalar sonunda mahkumlar, Bilgesu Erenus’a ait olan ve yarenlik kültürünü ve Almanya’ya işçi olarak giden insanların yaşadığı dramı konu olan ‘Misafir’ adlı iki perdelik oyunu sahneledi.


Cezaevinin 200 kişi kapasiteli salonda 4 kez sahneye konulan tiyatro oyunu yaklaşık 800 tutuklu ve hükümlü tarafından izlendi. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu İdare Mahkemesi Başkanı Levent Özalp, Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Kökpınar, Ceza İnfaz Kurumu’ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Ataş ve çok sayıda Hakim, Cumhuriyet Savcısı ile Kurum 1. Müdürü Haydar Çalışkan, adliye personeli ve Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından izlenen oyunda performanslarıyla büyük beğeni toplayan tutuklu ve hükümlüler ayakta alkışlandı.


Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ülke genelindeki cezaevlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlüleri sosyal aktivitelere yönlendiren etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu etkinlikler sayesinde ceza süresi biten insanların sosyal hayata daha hızlı uyum sağladığını söyledi. Aktaş, “Ordu’da böyle bir ilkin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyuz. Oyunun son derece başarılı bir şekilde sahneye konulması sebebiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Aylin Gürsoy başta olmak üzere tutuklu ve hükümlüler ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş’ın teşekkür ederek çiçek takdim ettiği İstanbul Devlet Sanatçısı Aylin Gürsoy ise konuşmasında, “Böyle bir tiyatro çalışmasının cezaevinde yapılmasının zor bir iş. Ama gayet güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:56
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de ‘Gebelik Öncesi Danışmanlık’ ilk kez ücretsiz verilecek
    1. Türkiye’de ‘Gebelik Öncesi..
    2. Nevşehir Belediyesi’nin altyapı atağı..
    3. Yağışlar Tarsus’ta okul ihata duvarını..
    4. Polatlı’da ilk buğday kilogramı 40..
    5. MSB açıkladı! İkinci görüşmeler sona..
    6. Bakan Varank’tan Çatı Davası paylaşımı
    7. Başkan Yıldırım’dan İmamoğlu’na destek
    8. Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten..
    10. Çocuklarını dilendiren ailelere işlem..
    11. Sıcak yaz günlerinde ter kokusundan..
    12. Alanya’daki uyuşturucu operasyonuna 5..
    13. Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23..
    14. Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır?
    15. Okula başlama yaşını 69 ay olarak..
    16. Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe..
    17. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    18. GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda..
    19. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    20. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!