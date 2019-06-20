Mahkumların tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların oynadığı ‘Misafir’ adlı oyun ayakta alkışlandı.

Ordu’da ‘Efirli Cezaevi’ olarak bilinen E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir ilk gerçekleştirildi. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler profesyonel bir sanatçıdan tiyatro eğitimi alarak rol aldılar. Ordulu olan İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Aylin Gürsoy tarafından tutuklu ve hükümlülere 3 ay boyunca verilen tiyatro eğitimi ve provalar sonunda mahkumlar, Bilgesu Erenus’a ait olan ve yarenlik kültürünü ve Almanya’ya işçi olarak giden insanların yaşadığı dramı konu olan ‘Misafir’ adlı iki perdelik oyunu sahneledi.

Cezaevinin 200 kişi kapasiteli salonda 4 kez sahneye konulan tiyatro oyunu yaklaşık 800 tutuklu ve hükümlü tarafından izlendi. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu İdare Mahkemesi Başkanı Levent Özalp, Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Kökpınar, Ceza İnfaz Kurumu’ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Ataş ve çok sayıda Hakim, Cumhuriyet Savcısı ile Kurum 1. Müdürü Haydar Çalışkan, adliye personeli ve Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından izlenen oyunda performanslarıyla büyük beğeni toplayan tutuklu ve hükümlüler ayakta alkışlandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ülke genelindeki cezaevlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlüleri sosyal aktivitelere yönlendiren etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu etkinlikler sayesinde ceza süresi biten insanların sosyal hayata daha hızlı uyum sağladığını söyledi. Aktaş, “Ordu’da böyle bir ilkin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyuz. Oyunun son derece başarılı bir şekilde sahneye konulması sebebiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Aylin Gürsoy başta olmak üzere tutuklu ve hükümlüler ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş’ın teşekkür ederek çiçek takdim ettiği İstanbul Devlet Sanatçısı Aylin Gürsoy ise konuşmasında, “Böyle bir tiyatro çalışmasının cezaevinde yapılmasının zor bir iş. Ama gayet güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.