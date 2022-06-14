Mahkumlara kan donduran hak ihlalleri! Bu uygulamalar hukukta dünya öncüsü ilan edilen İsveç'te...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda, İsveç cezaevlerinde gördüğü kan donduran uygulamaları anlattı.

Çıplak arama hususunda İsveç'in, Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu söyleyen Yurdunuseven, "Gördüğümüz şekliyle yapılan çıplak aramada kişinin üzerine örtü dahi verilmiyormuş. Bunun yanı sıra riskli dediğimiz uyuşturucu gibi, cinsel istismar gibi suçları kapsayan grupların ziyaretine gelenlere yönelik de arama çıplak şekilde yapılıyormuş. Bu bize gerçekten onur kırıcı geldi." dedi.

Odalarda sigaraya izin yok!

Çıplak aramanın yanı sıra, bir dizi hak ihlali ile karşılaştıklarını belirten Yurdunuseven, "Mahkumların, çok dar bir alanda tepesi tamamen tellerle kapatılmış, sadece günde bir saat gezebilecekleri bir alanda havalandırma yaptıklarını gördük. Geri kalan süreçte cezaevlerinde sigara içmek yasak. Bu bir saatlik zaman içerisinde sigara ihtiyacını gidermek isteyenler olursa bu havalandırma alanlarında kullanabiliyorlar. İçeride, odalarda hiçbir şekilde sigara kullanımına izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Hücreler o kadar küçük ki...

Mahkum hücrelerinin çok küçük olduğunu gözlemlediklerini de vurgulayan Yurdunuseven, şöyle devam etti:

Gerçekten bir insanın o hücrede yaşama şansı çok az. Odanın lavabo ve tuvaletlerini gösteren aynaların varlığı da dikkatimizi çeken hususlar arasında yer aldı. Bunun da güvenliğe yönelik bir uygulama olduğu söylendi. Bu tamamen mahremiyeti ihlal eden bir uygulamaydı.