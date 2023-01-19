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Medya Mahkemeyi Çarkıfelek sandı! Mehmet Ali'den komik savunma
Medya

Mahkemeyi Çarkıfelek sandı! Mehmet Ali'den komik savunma

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'in mesajları ifşa ederek taciz ettiğini iddia ettiği sunucu Mehmet Ali Erbil, hakim karşısında "Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" ifadeleriyle savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 16:57:00 - 2023-01-19 17:00:06

Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Erbil, “Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum” dedi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Oyuna getirildiğimi düşünüyorum”

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Erbil savunmasında kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek, “Ben z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti, sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve ‘ben muhatap olacağım’ dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum” dedi.

Asistanını suçladı

Söz konusu mesajları asistanının attığını öne süren Erbil, “Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım, ‘böyle böyle bir olay oldu, sizi korumak için böyle bir mesaj attım’ dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

8 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

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