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Gündem Mahkemeye gitmeden tazminat kazanabilirsiniz
Gündem

Mahkemeye gitmeden tazminat kazanabilirsiniz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzun yargılama zararlarında mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:32:00 -
Mahkemeye gitmeden tazminat kazanabilirsiniz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri görüşüldü.

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Bakan Abdulhamit Gül, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacaklarını belirtti. Uzun yargılamalardaki tazminatlar hakkında konuşan Gül, "Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden Bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna başvuru imkanı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş artık bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum.' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız." dedi.

"Sürelerde düzenleme yapacağız"

Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst mahkemelere başvuru hususunda çok farklı süreler var. Bu sürelerle ilgili yeknesaklık sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir usul üzerinde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. E-tebligat, e-duruşma,  gibi seri muhakeme, basit yargılama gibi yeni usullerin de kapsamını genişletmiş olacağız."

 

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