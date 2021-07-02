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Gündem Mahkemeden skandal Deniz Çakır kararı! Hem hakaret etti, hem davadan yırttı
Gündem

Mahkemeden skandal Deniz Çakır kararı! Hem hakaret etti, hem davadan yırttı

Bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret eden oyuncu Deniz Çakır yargılandığı davadan beraat etti. Skandal karar büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:52:00 -
Mahkemeden skandal Deniz Çakır kararı! Hem hakaret etti, hem davadan yırttı

“Oyuncu” etiketiyle pazarlanan Deniz Çakır'ın Beşiktaş'ta bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılanmasına devam edildi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak söz alan müşteki avukatı, Deniz Çakır’ın kullandığı sözlerin suç olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Deniz Çakır’ın avukatı Bahri Belen ise dosyada her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil olmadığını söyleyerek, “İddia edilen sözlerin söylendiği ispat edilmemiştir. Müvekkilim her türlü ayrımcılığa karşı biridir. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamıştır. Demek ki sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların şikayetleri de siyasi ve amaçlıdır” dedi.

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.

Beraat kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, hakaret özgürlüğünün olmaması gerektiğine vurgu yaparak Çakır’ın hakettiği cezaya çarptırılması çağrısında bulundu.

 

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Yorumlar

ali

Türkiye de adalet yok diye boşa demiyoruz.  
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Asım kesim

Bu tür .....le ayni havayi solumak insanın zoruna gidiyor.
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