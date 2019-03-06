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Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı

Mahkeme, bir avukata yönelik, "Hepinizi kaldıracağım" sözleri nedeni ile hakkında dava açılan ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:45
Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı

Son zamanlarda, lojistik şirketinin maddi açıdan zor durumda olmasıyla gündeme gelen Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi. 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianamesi geçen yıl hazırlandı. İddianameye göre Av. Birkan Öztürk, Kurt’un da ortağı olduğu Martaş Nakliyat AŞ’den alacaklı olan TIR şoförü E. P. adına iş mahkemesinde dava açtı. Çıkan karar sonrası, alacağın tahsili için şirkete yönelik icra takibi başlatıldı. Yapılan takip sonrası ödeme yapıldı. İddianameye göre bu süreçte, Kurt, P. ile telefonla görüştü.

"Hepinizi kaldıracağım"

İdianameye göre Kurt telefonda, Av. Öztürk’ü de kast ederek “Seni de avukatını da hepinizi kaldıracağım” dedi. Hürriyet'in haberine göre, bu görüşmeden haberdar olan Av. Öztürk, Kurt’u arayarak kendisine yönelik böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını sordu. 

Bu görüşmede Kurt, Öztürk’e “Siz kimsiniz kardeşim, beni mi tehdit ediyorsunuz. Avukatımla muhatap olun” dedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Av. Öztürk’ün, Kurt’a yönelik şikâyeti nedeni ile 6 aydan 2 yıla hapis öngören  “Tehdit” suçlaması ile dava açıldı. Davanın ilk iki duruşmasına katılmayan Kurt için mahkeme 26 Şubat’taki son duruşmada “Davetiye tebliğine rağmen sanığın zorla getirilmesine…” yönünde karar verdi.

Kararın gereği için 27 Şubat’ta, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderildi. Davanın bir sonrası duruşması Nisan ayı sonunda yapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:45
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