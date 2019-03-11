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Mahkemeden Mansur Yavaş’a 10 günlük beyan süresi verildi

Mansur Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame Ankara Batı 4.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:58
Mahkemeden Mansur Yavaş’a 10 günlük beyan süresi verildi

Mansur Yavaş hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yavaş’a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderildi.



Bugün bir kısım basın kuruluşlarında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında yer alan haberler üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Necmettin Keskin vekilleri avukat Levent Ekmen ve avukat Özgür Ilgaz’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Buna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 58 ve devamı maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığından soruşturma izni verilmesi talebinde bulunulduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Avukatlık kanununda öngörülen yasal süreç sonrasında verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tebliğ edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5 günlük yasal süre içerisinde iddianame düzenlenerek son soruşturma açılması talebi ile 7 Mart 2019 tarihinde dosya Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesince de iddianame 8 Mart 2019 tarihinde kabul edilerek ilgiliye beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderildi" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:58
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