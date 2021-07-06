Mahkemeden HDP'yi sevindiren skandal karar! Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkeme HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bireysel başvuru yapmıştı

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu kapsamda, ihlale ilişkin karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklamaya ilişkin açıklama yapmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.