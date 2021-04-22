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Gündem Mahkemeden Hadise'ye Reza Zarrab şoku! Reddedildi
Gündem

Mahkemeden Hadise'ye Reza Zarrab şoku! Reddedildi

ABD'nin Türkiye'ye karşı operasyonda kullandığı ve şu anda FBI'nın korumasında olan Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'ye mahkemeden kötü haber geldi. Hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için mahkemeye giden Hadise'nin talebi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 02:56:00 - 2021-04-22 02:58:36
Mahkemeden Hadise'ye Reza Zarrab şoku! Reddedildi

Ebru Gündeş, ABD'nin İran ambargosunu deldiği iddiasıyla gözaltına aldığı ve daha sonra Türkiye'ye yönelik operasyonda kullandığı Reza Zarrab'a boşanma davası açarken, Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Hadise, iddiaları yalanlarken "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" ifadelerini kullandı.

Mahkemeye gitti

Konuyu mahkemeye taşıyan Hadise, hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hadise tarafından hakimliğe sunulan dilekçede, söz konusu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu, art arda yapılan yayınlardan dolayı olayın önüne geçilemeyip yayılacağı anlatıldı.

Mahkeme talebi reddetti

Erişim engeli talebi içeren dilekçenin devamında söz konusu haberlerin gerçek olma kriterinin söz konusu olmayıp ağır şekilde iftira içerdiği anlatılırken, haberin tamamen iddialardan ibaret olduğu ve kendisini arayıp görüş almadıkları ifade edildi. Hukuka aykırı içeriklerle iftiraya maruz kaldığını ifade eden şarkıcı hakkında çıkan haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Mahkeme yapılan başvuru sonrası dilekçe üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Hadise'nin talebini reddetti.

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