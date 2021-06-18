Mahkemeden 'Berkin Elvan' kararı! Terör grupları taş attırarak ölümüne sebep olmuştu

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık F.D., görev yeri olan Van'dan görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlandı. Sanık avukatları ile davaya müdahil olan Elvan ailesinin avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bizim adil bir karar verme dışında hiçbir amacımız yok" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı, 29 Ocak'ta açıkladığı davanın esasına ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanık polis memuru F.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Elvan ailesi ve avukatları sanık polisin cezalandırılmasını istedi. Sanık F.D. ve avukatları ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, F.D.'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karara karşı istinaf mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.

İstanbul Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013'te Gezi kalkışması sırasında yaralanan Berkin Elvan 269 gün sonra, 11 Mart 2014'te hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Elvan'ı yaralayan gaz fişeğini attığı öne sürülen polis memuru F.D.'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 29 Ocak 2021'de davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise F.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Sabah