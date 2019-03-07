0553 313 94 23

Mahkemeden Aziz Yıldırım'a ceza

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, para cezasına çarptırıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:11
Mahkemeden Aziz Yıldırım'a ceza

Yaptığı basın toplantısında gazeteciRasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, önemli olanın ceza miktarı değil mahkumiyet kararı olduğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Duruşmada Aziz Yıldırım'ı Avukatı Abdurrahim Erol, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da Avukatı Esennur Ezgi temsil etti.

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, "Alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi.

87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 gün adli para cezasına çevirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:11
  1. Fenerbahçe
  2. Rasim Ozan Kütahyalı
  3. Aziz Yıldırım
  4. Esennur Ezgi
  5. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "FETÖ'nün ikinci adamı"nın yakınlarının cezası onandı
    1. "FETÖ'nün ikinci adamı"nın..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    4. Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat..
    5. Volkan patladı! Yetkililerden uyarı..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    7. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    8. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    9. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    10. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    11. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    12. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    13. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    14. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    15. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    16. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    17. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    18. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    19. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    20. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    21. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    22. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    23. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    24. Döviz kurları
    25. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    26. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    27. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    28. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    29. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    30. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı