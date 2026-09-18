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Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı

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Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen eski bakan Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ın heyecan dolu maçını tribünden takip ederken objektiflere yansıdı. Görevini devrettikten sonra sessizliğe bürünen Yerlikaya'nın stadyumdaki bu sürpriz görüntüsü, kısa sürede sosyal medya ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Sevilen ismin tribündeki neşeli halleri ve beraberindeki isimlerle çekilen kareleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

#1
Foto - Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ın maçını tribünden takip ederken objektiflere yansıdı. Yerlikaya'nın yanında yer alan isimlerle birlikte çekilen fotoğrafı kısa sürede dikkat çekti.

#2
Foto - Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı

Görev süresinin ardından kamuoyu önünde daha az görünen Yerlikaya'nın maçta görüntülenmesi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

#3
Foto - Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı

Ali Yerlikaya, 2023 yılında göreve başladığı İçişleri Bakanlığı görevinden 2026 yılında ayrılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yerlikaya'nın görevden affını talep ettiği ve bu talebin kabul edildiği açıklanmış, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı. Yerlikaya, görevi devrettikten sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yeni görevinde Mustafa Çiftçi'ye başarı dilemişti.

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