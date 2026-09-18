Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen eski bakan Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ın heyecan dolu maçını tribünden takip ederken objektiflere yansıdı. Görevini devrettikten sonra sessizliğe bürünen Yerlikaya'nın stadyumdaki bu sürpriz görüntüsü, kısa sürede sosyal medya ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Sevilen ismin tribündeki neşeli halleri ve beraberindeki isimlerle çekilen kareleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.