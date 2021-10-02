Mahkemede kedi televizyonda aslan kesiliyor! Kalleş benzetme

Daha önce yaptıpı açıklamada halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanına "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil" deme küstahlığında Müjdat Gezen; tehditçi küfürbazların katıldığı Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programına konuk oldu.

"Duayen gazeteci" ayağıyla piyasada dolanan Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti’ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

“Bunlar Mehter Marşı ile gidecek”

Meşru hükümeti tehdit ederken gayet sağlıklı olan ancak hakim karşısına çıkınca "sağlık sorunlarım var" diyerek kıvıran Müjdat Gezen ise programda yaptığı küstah açıklamasında “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

"Geldikleri gibi giderler"

Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.