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Mahkemede itiraf etti: 'AK Parti'ye oy vermeyin' talimatı verdiler

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen mahkemede, örgüt mensuplarının 17-25 Aralık sonrası kendilerine 'AK Parti'ye oy vermeyin' talimatı geldiğini söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:26
Mahkemede itiraf etti: 'AK Parti'ye oy vermeyin' talimatı verdiler

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Y. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık E.Y. yapıya ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

E.Y, mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını da kabul etmediğini belirtti.

Duruşmada mahkeme başkanının "15 Temmuz darbe girişimini FETÖ/PDY terör örgütünün yaptığına dair şüphen var mı? sorusunu yöneltmesi üzerine sanık E.Y, "Darbe girişimini bu yapının yaptığını bilmiyorum. Bu sebeple bu yapının silahlı terör örgütü olup olmadığını da bilmiyorum. Tahliyemi talep ederim." cevabını verdi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen O.K. ise sanık E.Y'nin kendisini sohbet toplantılarına çağırdığını ifade ederek, şunları anlattı:

"E.Y. sohbet toplantılarının önemli olduğunu söyleyerek beni de davet ediyordu. 17-25 sonrası sohbet toplantısına gittiğimde E.Y. tarafından hükümet aleyhine bir sinevizyon gösterisi izletildi. Ben daha sonra bu sohbetlere gitmedim. Bu şahıs dükkanıma gelerek hükümet aleyhine sıkça söylemlerde bulunuyordu. Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmam için benden talepte bulundu. Yine 17/25 sonrası Bank Asya'ya para yatırmam için talepte bulundu. E.Y. 17/25 sonrası yapılan seçimlerde 'AK Parti'ye oy vermeyin' dedi. Bu şahsın yanında getirdiği kişi Cumhurbaşkanı'na ağır hakaretlerde bulunuyordu."

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık E.Y'nin mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:26
  1. Adana
  2. FETÖ üyesi
  3. fetö soruşturması

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