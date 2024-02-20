Mahkemede hesap veren Can Ataklı uslanmamış! Skandal 'Kürdistan' sözleri

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' sağlayan CHP, 'Kürdistan' hayali kuran DEM'li Ahmet Özer'i Esenyurt'ta aday gösterme konusunda anlaştı.

CHP'li Can Ataklı, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren gündemdeki isim eski HDP'li Ahmet Özer'e destek verdi.

"Özer'in sözleri bölücülük anlamına gelmiyor"

"Kürt Devleti kırmızı çizgimizdir lafını anlayabilmiş değilim." diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:



Özer'in konuşmasına bakarsanız Türkiye'de Kürt devletinin kurulmasından bahsetmiyor. Tarihsel olarak değerlendirme yapmış. "Kürtler bugünlere hiç devlet kurmadan geldiler. Irak parçalandı. Irak'ın kuzeyinde özerk bölge gibi burada bir devlet kurmalarının kimseye bir zararı yok. Ayrıca da haklarıdır" diyor.

Böyle bir talep Türkiye'den bir toprak talebi veya Türkiye'de bir devlet kurulması anlamına gelmez. Türkiye'de bu ifadeleri pek çok kez çok sayıda aydın ve ben de söyledim. Kürt Devleti kırmızı çizgimizdir lafını anlayabilmiş değilim. İŞİD şeriat devleti kurarsa kırmızı çizgi mi? Kürt halkının yaşadığı bir bölge bu. Kürt kökenli olanların bir bölümü Suriye'de bir bölümü Irak'ta ve Türkiye'de. Eğer burada bir devlet kurarlarsa Türkiye'den de bir toprak talebini getirir. Getirir-getirmez o ayrı mesele ama "Kürt halkının devlet kurma hakkı vardır" demek ille Türkiye'de bir bölücülük anlamına gelmiyor.