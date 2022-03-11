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Yerel Mahkeme şişeyi silah saydı
Yerel

Mahkeme şişeyi silah saydı

Annesine şişe fırlatıp zorla parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan şüpheli, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, fırlatılan şişeyi silah saydı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 10:41:00 - 2022-03-11 10:43:58
Mahkeme şişeyi silah saydı

Bolu'da yaşayan Bircan Canayakın ve oğlu Cüneyt Canayakın arasında geçen yıl şubat ayında mont parası nedeniyle tartışma çıktı.

Cüneyt Canayakın, annesine şişe fırlatıp, elindeki parayı zorla aldı. Bircan Canayakın da savcılığa giderek oğlundan şikayetçi oldu.

Cüneyt Canayakın hakkında "konutta yağma", "üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlamalarıyla dava açıldı.

"Mont almak için para istedim"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Cüneyt Canayakın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz hakkı verilen Cüneyt Canayakın, kendisinin de annesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Hava çok soğuktu ve mont almak için annemden para istedim. Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi. Küfür ve hakaret ettiğim doğru ama malına zarar verip yağmada bulunmadım" dedi.

"Tedavi görmesini istiyorum"

Oğlunun şizofreni hastası olduğunu belirten Bircan Canayakın ise, "Bana hakaretler edip, kafama şişe fırlattı. İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın annesine attığı şişeyi "silah" kabul ederek Cüneyt Canayakın hakkında "konutta yağmaya teşebbüs","üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

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