Mahkeme resmen ödüllendirdi! Afrin operasyonunu karalayan TTB üyeleri için skandal karar!
İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin Afrin operasyonu sırasında 24 Ocak 2018’de “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı kara propaganda açıklaması nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi hekimler hakkında görülen dosyada kararını verdi. Mahkeme, 11 hekimin de skandal bir şekilde beraatine hükmetti.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Afrin’e yönelik harekât sırasında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama yayımlayarak Türkiye'ye yönelik kara propaganda yapan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 11 hekime, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ikişer kez 10 ay hapis cezası vermişti. Avukatlar, istinafa başvurarak mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Dosya hakkında karar veren istinaf mahkemesi mahkumiyet kararını bozarak hekimlerin beraatine karar verdi.
Kanunda suç olarak tanımlanmamışmış!
İstinaf mahkemesi, “Sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesiyle Ayfer Horasan, Bülent Nazım Yılmaz, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Raşit Tükel, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Taner Gören, Selma Güngör, Sinan Adıyaman ve Seyhmus Gökalp’ın ayrı ayrı beraatine hükmetti.
"İfade özgürlüğü kapsamında" saydı
Kararın nihai değerlendirmeler kısmında söz konusu açıklama için, “Toplumun büyük çoğunluğu için kabul edilemez bir içeriğe sahiptir” tanımlaması yapılırken “Anayasa Mahkemesinin hiçbir şekilde içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir” ifadelerine yer verilerek açıklamanın herhangi bir şiddet eylemini savunmadığı vurgulandı.
Terör koridoruna yapılan operasyona kara propagandayla karşı çıkıp teröristlerle "barış" istemişlerdi
TTB 2016-2018 Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması:
“Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”
Gündem
Şehit doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşi, ağabeyini anlattı! Provokasyon yapma TTB, şehit doktorun karakterini örnek al!
Gündem
TTB'nin provokasyonunun sonucu! Doktor acil servisteki hastalara 'bakmayacağım' diyerek kaçtı!
Gündem
PKK sevici TTB istedi, Diyanet ve valilik yaptı! İtidal çağrısı yapan imam hakkında skandal karar!