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Gündem Mahkeme kararını verdi! Tecavüzcü CHP'linin cezası belli oldu
Gündem

Mahkeme kararını verdi! Tecavüzcü CHP'linin cezası belli oldu

Maltepe'de 23 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 15 yıl hapse çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 11:20:00 - 2021-05-20 12:04:33
Mahkeme kararını verdi! Tecavüzcü CHP'linin cezası belli oldu

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. "nitelikli cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık U.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Tehdit ve cinsel saldırıdan 12 yıl

Davayı karara bağlayan heyet, sanık U.K. hakkında "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarından ayrı ayrı dava açılsa da sanığın eyleminin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Hürriyeti yoksun kılmadan 3 yıl

Mahkeme, sanık U.K'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nin, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Yorumlar

Murat

Çok iyi olmuş. Milletin karısına kızına göz koymak neymiş öğrensin. Nedense chp de çok fazla oluyor bu olaylar. Bunlardan millete iktidar olmaz
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beraatmi oldu

Ötekilerin durumu ne oldu patlak lastiğin savası olmaz beraatamı kaldı
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