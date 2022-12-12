Mahkeme kararını verdi! Kadın cinayetiyle ilgili davada idam kararı çıktı
Kuveyt Temyiz Mahkemesi, ülkede büyük yankı uyandıran kadın cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı hakkındaki müebbet hapis cezasını bozarak idam kararı verdi.
Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabas" gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Temyiz Mahkemesinin, "ülke tarihinin en barbar cinayetinin katil zanlısı hakkındaki müebbet hapis cezasını bozduğu" ifade edildi.
Geçen yıl kaçırıldıktan sonra öldürülen Farah Ekber cinayetinin "Kuveyt toplumunu sarstığı" ifade edilen haberde, Temyiz Mahkemesinin katil zanlısını idama mahkum ettiği aktarıldı.
Arap basınında yer alan haberlere göre Ekber'in öldürülmesi, Kuveyt'te kadınlara yönelik önceki cinayetleri yeniden gündeme getirerek toplumda büyük tepkilere yol açmıştı. Ülkedeki bazı kadın dernekleri katil zanlısı hakkında idam kararı verilmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti.
O dönem Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil zanlısının kısa sürede yakalandığı ve suçunu itiraf ettiği belirtilmişti.