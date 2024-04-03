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Gündem Mahkeme kararını engelleme girişimi! Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımına CHP engeli
Gündem

Mahkeme kararını engelleme girişimi! Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımına CHP engeli

Yeniakit Publisher
2024-04-03 12:12:00 - 2024-04-03 12:49:48

Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Karara karşı çıkan CHP'liler taşkınlık çıkartırken oyların yeniden sayılmasına engel olmaya çalıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

İl seçim kurulunun kararını uygulatmamaya yönelik tüm yolları deneyerek demokrasiye darbe indirmeye çalışan CHP'liler, oy sayma işlemini geciktirmeye devam ediyor.

Saat 10.00'da başlaması gereken oy sayma işlemine halen geçilememesi büyük tepki çekti.

"Biz her zaman hukukun ve milletin iradesinin yanındayız"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise oy sayma işleminin yapılacağı alanda bir konuşma gerçekleştirdi. CHP'lilerin Yıldırım'ın konuşmasını kesmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün saat 10 itibariyle oy sayımına karar verildi. CHP'liler mahkeme kararının uygulanmaması için baskı yapıyorlar. Biz her zaman hukukun ve milletin iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.
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"Burada hukuk dışı uygulamalar yapılıyor"

AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, hukuk dışı bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Muammer Birdal yaptığı açıklamada, "AK Parti adayımız 800 oy farkla kaybetmişti. Ancak biz hukuki olarak somut veriler elde ettik. Bunun neticesinde seçim kuruluna başvuruda bulunduk. Seçim kurulu itirazımızı kabul etti. CHP bunu İl Seçim Kuruluna taşıdı. Fakat bu başvuru reddedildi. Biz hukukun uygulanmasını istiyoruz. Burada hukuk dışı uygulamalar yapılıyor" dedi.

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Yorumlar

resat

bizim seçilmediğimiz seçim adil değüildir ,bizim iktidarda olmadığımız idarede demokrasi değildir ,, chp si atasözü ,,
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