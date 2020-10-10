Mahkeme, İmamoğlu’nun çıkardığı işçinin dönmesine hükmetti! Bankamatik yalanı çöktü

Seçim öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını, herkesi kucaklayacağını vaat eden ancak koltuğa oturmasının ardından tam kıyımı yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yargıdan tokat geldi. İstanbul 5. İş Mahkemesi, İBB’ye bağlı Medya A.Ş’de çalışırken işten çıkarılan Fatih Yılmaz’a haksızlık yapıldığına karar verdi.

-Fatih Yılmaz

‘Sizinle çalışmak istemiyoruz’

İBB’ye bağlı Medya AŞ’de seçimlerden bir sene önce işe başlayan ve Ağustos 2019’da ekmeğinden olan Fatih Yılmaz’ın işe dönüş davası nihayet sonuçlandı. CHP’li büyükşehir belediyesi tarafından “Sizinle çalışmak istemiyoruz” denilerek bir mesajla işine son verilen ancak medyaya “bankamatik memuru” olarak sunulan Yılmaz’a iftira atıldığı tescillendi. İstanbul 5. İş Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin feshinin geçersizliğine ve İstanbul Dijital Medya ve Ticaret A.Ş.’deki işine iadesine karar verdi.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen işverenin işe başlatmaması halinde tazminatın 13 bin 400 lira olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar dolmuş bulunan en fazla 4 aylık brüt ücretin 24 bin 828 lira olmasına karar verdi. Mahkeme; davacının süresinde işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının mahsubunu da kararlaştırdı.

Bir mesajla işten atmıştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sırf oy uğruna 31 Mart yerel seçimlerinden önce meydanlardan, “Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek” ifadelerini kullanmıştı. Ancak iş hiç de öyle olmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmıştı. İBB bünyesinde görevli olan personellerin ve işçilerin işten çıkartılma durumlarını gösterir bilgi duyurusu, SMS ile yapılmıştı.